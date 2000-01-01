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В Европе не осталось стран свободных от COVID-19 | Фото:18.03 06:27   MIGnews.com

В Европе не осталось стран свободных от COVID-19

Во всех европейских странах выявили коронавирус. Черногория оставалась последней страной, где не было заразившихся COVID-19.

Но во вторник, 17 марта, премьер-министр страны Душко Маркович сообщил о двух зарегистрированных сегодня случаях коронавируса, пишет Mina.

Речь идет о двух женщинах: одна - 1948 года рождения, вторая - 1973 года, обе они ранее находились в районах, пораженных эпидемией.


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