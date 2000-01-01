17.03 21:35 MIGnews.com

Минздрав: сотни, тысячи людей умрут

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После выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу выступил генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов.Бар Симан Тов предупредил: “Чтобы мы не делали, мы увидим увеличение количества зараженных в ближайшие дни. Мы увидим сотни зараженных в день, может быть и тысячи. И тут, в конце концов, от этой болезни умрут люди. К сожалению. сотни, тысячи израильтян могут умереть от болезни. Берегите себя. сократите как можно больше свои выходы из дома”.Бар Симан Тов подчеркнул: “Инструкции данные народу очень трудны для исполнения, я это знаю, но выбора нет. Мы привыкли думать, что это случится не в нашей стране, что это не случится с нами. Но реальность не такова. Мы хотим быть оптимистами, но мы понимаем те сценарии, к которым мы должны быть готовы. Мы не дали вам “каникулы коронавируса”. наша способность снизить мрачные ожидания зависит от вашего поведения. Чем меньше у вас будет контактов с другими людьми, тем меньше распространяться вирус”.