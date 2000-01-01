Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Минздрав: сотни, тысячи  людей умрут 17.03 21:35   MIGnews.com

Минздрав: сотни, тысячи  людей умрут

После выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу выступил генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов.

Бар Симан Тов предупредил: “Чтобы мы не делали, мы увидим увеличение количества зараженных в ближайшие дни. Мы увидим сотни зараженных в день, может быть и тысячи.  И тут, в конце концов, от этой болезни умрут люди. К сожалению. сотни, тысячи израильтян могут умереть от болезни. Берегите себя. сократите как можно больше свои выходы из дома”.

Бар Симан Тов подчеркнул: “Инструкции данные народу очень трудны для исполнения, я это знаю, но выбора нет. Мы привыкли думать, что это случится  не в нашей стране, что это не случится с нами. Но реальность не такова. Мы хотим быть оптимистами, но мы понимаем те сценарии, к которым мы должны быть готовы. Мы не дали вам “каникулы коронавируса”. наша способность снизить мрачные ожидания зависит от вашего поведения. Чем меньше у вас будет контактов с другими людьми, тем меньше распространяться вирус”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:04
Исследование: заразится может 1,5 млн израильтян
21:23
Нетаниягу: мы купим 1000 аппаратов искусственного дыхания
21:23
Нетаниягу: коронавирус – не игра, а вопрос жизни и смерти
21:21
Коронавирус: в Китае растет число разводов
21:15
В Израиле отменены 200 междугородних автобусных маршрутов
21:00
Коронавирус: в Нидерландах очереди за каннабисом
20:50
Японские школьники провели выпускной в Minecraft
20:39
РПЦ запретила прихожанам целовать крест и руку священника
20:18
Три члена Кнессета общались с носителем коронавируса
20:15
ЦАХАЛ предотвратил атаку боевиков "Хизбаллы"  
19:54
Кац: Израиль направляет самолет за израильтянами в Перу
19:48
Скончался писатель Эдуард Лимонов
19:33
В Италии от коронавируса за сутки умерло 349 человек
19:23
Орли Леви-Абуксис решила отделиться от блока
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus