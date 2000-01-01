17.03 21:23 MIGnews.com

Нетаниягу: коронавирус – не игра, а вопрос жизни и смерти

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Власти Израиля предприняли новые шаги по сдерживанию смертоносного китайского коронавируса COVID-19, пандемия которого разгорелась по всему миру.Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, выступая с ежедневным посланием к нации в связи с эпидемией."К счастью, сегодня мы никого не потеряли. Эта ситуация не может длится вечно. Однако меры, предпринимаемые для сдерживания коронавируса – не детские игры, а буквально вопрос жизни и смерти", - заявил премьер-министр.По его словам, правительство пошло еще на три шага, которые должны помочь сдержать развитие эпидемии на территории страны. Так, профильным службам упростят возможность отслеживать людей, потенциально подвергшихся воздействию вируса.Кроме того, Израиль закупит значительно больше тестов на коронавирус, несмотря на то, что уже на сегодняшний день медики способны проводить до 5000 тестов в день. Он также попросил сограждан проявить "дисциплину и ответственность", чтобы помочь сдержать распространение вируса.