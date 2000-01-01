Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Нетаниягу: коронавирус – не игра, а вопрос жизни и смерти | Фото:17.03 21:23   MIGnews.com

Нетаниягу: коронавирус – не игра, а вопрос жизни и смерти

Власти Израиля предприняли новые шаги по сдерживанию смертоносного китайского коронавируса COVID-19, пандемия которого разгорелась по всему миру.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, выступая с ежедневным посланием к нации в связи с эпидемией.

"К счастью, сегодня мы никого не потеряли. Эта ситуация не может длится вечно. Однако меры, предпринимаемые для сдерживания коронавируса – не детские игры, а буквально вопрос жизни и смерти", - заявил премьер-министр.

По его словам, правительство пошло еще на три шага, которые должны помочь сдержать развитие эпидемии на территории страны. Так, профильным службам упростят возможность отслеживать людей, потенциально подвергшихся воздействию вируса.

Кроме того, Израиль закупит значительно больше тестов на коронавирус, несмотря на то, что уже на сегодняшний день медики способны проводить до 5000 тестов в день. Он также попросил сограждан проявить "дисциплину и ответственность", чтобы помочь сдержать распространение вируса.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:04
Исследование: заразится может 1,5 млн израильтян
21:35
Минздрав: сотни, тысячи  людей умрут
21:23
Нетаниягу: мы купим 1000 аппаратов искусственного дыхания
21:21
Коронавирус: в Китае растет число разводов
21:15
В Израиле отменены 200 междугородних автобусных маршрутов
21:00
Коронавирус: в Нидерландах очереди за каннабисом
20:50
Японские школьники провели выпускной в Minecraft
20:39
РПЦ запретила прихожанам целовать крест и руку священника
20:18
Три члена Кнессета общались с носителем коронавируса
20:15
ЦАХАЛ предотвратил атаку боевиков "Хизбаллы"  
19:54
Кац: Израиль направляет самолет за израильтянами в Перу
19:48
Скончался писатель Эдуард Лимонов
19:33
В Италии от коронавируса за сутки умерло 349 человек
19:23
Орли Леви-Абуксис решила отделиться от блока
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus