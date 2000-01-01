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МДА будет тестировать на COVID-19 круглосуточно | Фото:17.03 22:58   MIGnews.com

МДА будет тестировать на COVID-19 круглосуточно

Медицинская служба "Маген Давид Адом" организует специальные лаборатории, где израильтяне смогут пройти тестирования на заражение смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 не выходя из своего автомобиля.

О старте соответствующей инициативы со среды, 18 марта, сообщили в пресс-центре МДА.

Первые подстанции откроют в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме, Петах-Тикве, Ришон ле-Ционе и Беэр-Шеве. Все они будут работать круглосуточно и способны проводить сотни тестов в день. Их разместят на открытых площадках, что позволит транспорту постоянно въезжать и выезжать оттуда.

Людей, подозревающих заражение COVID-19, но не имеющих личного авто, чтобы попасть в такую передвижную лабораторию, будут проверены на дому.


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