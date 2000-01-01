18.03 05:05 MIGnews.com

В Украине подтвердили ещё 7 случаев заражения коронавирусом

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В Украине подтвердили еще 7 случаев заражения коронавирусом. Всего в Украине 14 инфицированных.По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID- 19: Черновицкая( 10), Житомирская( 1) Киевская( 1) области и г. Киев( 2).Из выявленных сегодня:Киевская обл. (1) - 44-летний мужчина, который был заграницей;Черновицкая( 6) - 33- летняя женщина( летальный) , лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей в возрасте год и десять месяцев и шесть месяцев.Все они контактировали с ранее заболевшими коронавирусом людьми.