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В Украине подтвердили ещё 7 случаев заражения коронавирусом 18.03 05:05   MIGnews.com

В Украине подтвердили ещё 7 случаев заражения коронавирусом

В Украине подтвердили еще 7 случаев заражения коронавирусом. Всего в Украине 14 инфицированных.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID- 19: Черновицкая( 10), Житомирская( 1) Киевская( 1) области и г. Киев( 2).
Из выявленных сегодня:

Киевская обл. (1) - 44-летний мужчина, который был заграницей;

Черновицкая( 6) - 33- летняя женщина( летальный) , лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей в возрасте год и десять месяцев и шесть месяцев.

Все они контактировали с ранее заболевшими коронавирусом людьми.


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