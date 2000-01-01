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Исследование: коронавирус может скосить 1,5 млн израильтян | Фото:17.03 22:04   MIGnews.com

Исследование: заразится может 1,5 млн израильтян

Смертоносным китайским коронавирусом COVID-19, пандемия которого бушует по всему миру, может заразиться до 1 440 000 граждан Израиля.

Такое количество зараженных при текущем уровне смертности грозит 21 600 человек смертью, сообщает интернет-издание The Times of Israel со ссылкой на отчет, подготовленный для Министерства здравоохранения.

Так, эпидемия в Израиле может пойти по четырем сценариям. В лучшем случае каждый пациент заразит до 1,2 других человека, в результате чего инфицированными окажутся до 576 000 человек. В таком случае тяжелую форму заболевания диагностируют у 108 000 пациентов, а погибнет в общей сложности 8 600 человек.

В сценарии, при котором каждый зараженный человек инфицирует 1,35 человека, заразится 846 000 человек. Это приведет к 159 000 тяжелых и критических случаев и 12 700 смертей.

В еще одном сценарии, каждый пациент заразит по 1,5 здоровых израильтянина. В таком случае болезнь проявится у 1 044 000 человек, как следствие 196 000 тяжелых случаев и 15 700 смертей.

В худшем каждый инфицированный заразит еще по два человека. Тогда заболеют до 1 440 000 человек. Это привело бы к 270 000 критических случаев с 21 600 летальными исходами.


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