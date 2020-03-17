18.03 04:21 MIGnews.com

В Бразилии сотни заключенных сбежали из тюрьмы

BREAKING: More than 1,350 inmates escape from prisons in São Paulo after tensions over coronavirus restrictions; several guards being held hostage - EFE pic.twitter.com/cbibJzaXjk — BNO News (@BNONews) March 17, 2020

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Сотни заключённых сбежали из бразильской тюрьмы из-за введенных мер против COVID-19.Речь идет о тюрьмах полуоткрытого типа, которые заключенные могут покидать, согласно распорядку. Однако в связи со вспышкой коронавируса в штате местные власти временно запретили им покидать исправительные учрежденияИнцидент произошёл в Бразилии.Полиции удалось вернуть около 170 заключенных, но до тысячи человек могут все еще находиться сейчас на свободе. Точное число беглецов пока установить не удалось.