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В Бразилии сотни заключенных сбежали из тюрьмы 18.03 04:21   MIGnews.com

В Бразилии сотни заключенных сбежали из тюрьмы

Сотни заключённых сбежали из бразильской тюрьмы из-за введенных мер против COVID-19.

Речь идет о тюрьмах полуоткрытого типа, которые заключенные могут покидать, согласно распорядку. Однако в связи со вспышкой коронавируса в штате местные власти временно запретили им покидать исправительные учреждения

Инцидент произошёл в Бразилии.

Полиции удалось вернуть около 170 заключенных, но до тысячи человек могут все еще находиться сейчас на свободе. Точное число беглецов пока установить не удалось.




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