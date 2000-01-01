17.03 18:08 MIGnews.com

Что нас убивает

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Вирус нас, может, и не убьет, а вот борьба с вирусом доканает – такая мысль все чаще появляется у израильтян. Тысячи людей оказались без работы и без денег, уволенные, потерявшие доход в результате карантина. Дети сидят дома и маются от безделья, развлекательные учреждения на карантине, да и выходить лишний раз на улицу не рекомендуется. Такая ситуация способна свести с ума, даже если не сопровождается финансовыми проблемами. Увы, лишь отдельные счастливчики могут работать удаленно и получать свою зарплату. Остальные все больше завидуют тем, кто ходит на работу, рискуя заразиться, но не скатиться в нищету.Если количество заболевших пока ведется на сотни, то потерявших работу – на десятки тысяч. У человека гораздо меньше шансов заболеть, чем остаться без средств к существованию. Да, это временные, экстраординарные меры, но никто не гарантирует уволенным, что их примут обратно, а отправленным в неоплачиваемый отпуск – что он не окажется бесконечным. Неизвестно, сколько продлится эпидемия и что произойдет с мировой и национальной экономикой. Все будет не так страшно, если закончится сравнительно быстро. А если нет? Скорее всего, предсказывают специалисты, весь мир ждет затяжная рецессия. Ну и совсем не исключено, что фирмы и организации воспользуются ситуацией для «оздоровления», сократив количество сотрудников.На сегодняшний день сохраняется иллюзия, что государство поддерживает граждан в трудную минуту. Так, отправленным в отпуск без сохранения содержания, положено пособие по безработице на льготных условиях. Таких людей уже около 50 тысяч, а может стать вдвое больше. Все они должны зарегистрироваться в службе трудоустройства, а потом в Институте национального страхования Битуах Леуми. Вот только эти учреждения закрыты на карантин, а первичная регистрация он-лайн еще не дает права на пособие. Если карантин продлится еще несколько месяцев, то люди в течение всего этого времени не получат свои деньги.Порой кажется, что запреты на собрания и перемещения введены не только ради борьбы с распространением вируса, но и чтобы контролировать общество и пресекать протесты. В самом деле, когда бы еще израильтяне стали терпеть массовые увольнения и очевидное поражение в правах?Многие еще до конца не осознали, что несут им новые правила. Например, обязательный карантин, который оплачивается, как дни болезни, но из больничных дней, накопленных работником – а число этих дней ограничено. То же пособие Битуах Леуми (когда наконец удастся его получить) зависит от возраста и стажа, и небольшие послабления ничего по сути не меняют. А после эпидемии нас наверняка попросят затянуть пояса и приготовиться к новым ограничениям.Сильнее всего, как обычно, пострадали владельцы малого бизнеса и индивидуальные предприниматели. Большинству из них пособия и оплаты больничного вообще не положено. Между тем, малый бизнес исправно платит налоги и обеспечивает работой примерно два миллиона израильтян.Что предлагает этим людям правительство? Ссуды на льготных условиях и под гарантии государства, но их все равно надо будет возвращать. Отсрочку – но не отмену! – оплаты НДС и подачи налоговой декларации (внесение налогового аванса никто не отменял). Некоторые муниципалитеты разрешают бизнесам отложить месячную выплату арноны. И наконец – вершина милосердия! – частникам обещают финансовую поддержку в размере не более 6 тысяч шекелей. Этих денег едва хватит на месяц, чтобы прокормить семью.Банки готовы предоставить населению замораживание выплат по ипотеке на три или четыре месяца, однако по истечении этого срока и выплаты, и сама ссуда вырастут. Возможно увеличить размеры разрешенного овердрафта (за него мы тоже платим). К должникам по разным ведомствам не будут применяться карательные меры (например, Электрическая компания не отключит свет, какое счастье!). Коротко говоря, нам создают некоторые преференции, которые мы должны будем компенсировать в лучшие времена. Вопрос, когда эти времена наступят…Между тем, экономика Израиля находится не в таком уж плохом положении - в этом сходятся все эксперты. В последние годы она показывала устойчивый рост, и даже тот серьезный ущерб, который наносит ей эпидемия и связанные с ней меры, не способен вызвать серьезную рецессию. Другое дело, уточняют финансисты, что власти не готовы и не умеют использовать существующие финансовые инструменты для торможения рецессии. К тому же, как известно, в отсутствие правительства у нас нет бюджета на 2020 год.Однако факт: государство обладает ресурсами для поддержки населения. Просто оно придерживает эти ресурсы на черный день (хотя куда уж чернее) и предоставляет народу самостоятельно решать свои проблемы, закручивая гайки рынка труда до упора и пугая нас ухудшением ситуации. Это порождает мрачные слухи, отчаяние и безнадежность, которые убивают не меньше, чем вирус, причем в самом прямом смысле.