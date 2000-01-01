Минздрав запретил ходить в парки, торговые центры и пляжи
Новые указания Министерства здравоохранения по борьбе с коронавирусом:
1. Не выходите из дома, за исключением случаев, когда это необходимо (для работы в соответствии с установленными ниже ограничениями и публикующимися отдельно правилами, для приобретения продуктов питания, лекарств, получения медицинских и других жизненно важных услуг).
2. Не выходите из дома для посещения парков, игровых площадок, пляжей, бассейнов, природных заповедников и садов, библиотек, музеев и других общественных мест; дети могут выходить только с семьей. Разрешается гулять с животными (в одиночку).
3. Нельзя проводить занятия в кружках, спортивных клубах, тренажерных залах, даже с минимальным количеством участников. Это правило распространяется на занятия как в общественных, так и в частных учреждениях. Можно заниматься физкультурой в неорганизованных спортивных группах до 5 человек при соблюдении расстояния в 2 м один от другого.
4. Общаться с другими людьми следует дистанционно с помощью средств связи, не следует ходить в гости и принимать у себя дома друзей и членов семьи, которые не проживают с вами.
5. Указания для людей из группы высокого риска – пожилых и пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями любого возраста; страдающих затяжными заболеваниями дыхательных путей, включая астму, аутоиммунными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, расстройствами иммунной системы и болезнями, которые на нее влияют, онкологическими заболеваниями. Вам желательно вообще не выходить из дома, насколько это возможно. Не принимайте никого у себя, за исключением получения жизненно важных услуг. Попросите друзей и родных помочь вам с обеспечением бытовых потребностей.
6. Для сокращения потребности людей выходить из дома используются следующие меры:
A. Удаленная работа, видеозвонки и конференц-связь
B. Каждый работодатель должен следить за сохранением дистанции в 2 метра между сотрудниками и соблюдением правил личной гигиены и гигиены окружающей среды.
C. Услуги доставки - только до порога дома.
D. Обращение за стоматологической помощью – рекомендуется отложить все стоматологические процедуры за исключением критических и неотложных случаев.
7. Если вы выходите из дома в ситуациях, когда это необходимо (см. пункт 1), следует сократить контакты с другими людьми и сохранять 2-метровое расстояние друг от друга.
8. Получение медицинских услуг:
A. В случае возникновения проблем со здоровьем, желательно использовать дистанционные медицинские услуги, без посещения поликлиники, если это возможно, и в соответствии с указаниями больничной кассы, которые публикуются в интернете и средствах массовой информации.
B. Сразу после начала карантина должны быть установлены каналы связи с вашей больничной кассой. Узнайте в интернете или с помощью членов семьи, каковы инструкции больничной кассы, если вам потребуются медицинские услуги (убедитесь, что вы знаете, как связаться с больничной кассой и как следить за ее рекомендациями).
C. При появлении симптомов заболевания, высокой температуры, сопровождаемой респираторными явлениями или без них, необходимо соблюдать домашний карантин и избегать контактов с членами семьи. Следует измерять температуру дважды в день. Если вы обеспокоены, свяжитесь со своим врачом или обратитесь в справочный центр своей больничной кассы.
D. При высокой температуре пациент должен находиться в изоляции до окончания двух дней после стабилизации температуры. Остальные члены семьи соблюдают карантин только в случае подтверждения диагноза коронавирус.
Дополнительные правила поведения
• Избегайте физических контактов, включая объятия и рукопожатия.
• Открывайте двери не ладонью.
• Постарайтесь не касаться лица.
• Часто мойте руки.
• Заботьтесь о максимальном проветривании дома.
• Дезинфицируйте ручки дверей и сами двери.
• Не следует целовать мезузы и другие священные предметы.
• Постарайтесь не курить сигареты, в том числе и электронные, или кальян – это хорошая возможность отказаться от вредной привычки!
• Не пользуйтесь общими столовыми приборами, не ешьте из одной тарелки и не передавайте другим еду, которую вы откусили или попробовали.
• Находясь дома, придерживайтесь здорового питания и занимайтесь физкультурой (см. отдельные рекомендации).
Правила поведения вне дома:
1. В каких случаях можно выходить из дома
A. Если требуется срочная медицинская помощь. Пациентам с высокой температурой и респираторными симптомами запрещено покидать свои дома, за исключением случаев, когда необходима неотложная медицинская помощь.
B. Работающие люди – в соответствии с указаниями правительства и правилами, которые будут опубликованы отдельно.
C. Для приобретения товаров первой необходимости, если они не могут быть доставлены курьером или родственниками (для пожилых или хронически больных).
D. На похороны – следует уменьшить число участников до необходимого минимума, ограничиться только ближайшими родственниками и соблюдать расстояние в 2 метра между людьми. Избегайте пребывания в закрытых пространствах.
E. Можно в одиночку выходить на 10-минутные прогулки в безлюдных местах или во дворе. Пользоваться лифтом следует в одиночку или не приближаясь к другим людям.
F. Забота о детях – две постоянные семьи могут вместе заботиться о детях младшего возраста.
2. Как вести себя после выхода из дома
A. на личном автомобиле – в машине должен находиться один человек или члены семьи, проживающие в одном доме, за исключением ситуаций, когда необходимо сопровождение человека в экстренных случаях, таких как доставка в медицинское учреждение для оказания неотложной помощи.
B. Общественного транспорта следует избегать, насколько это возможно - подробные инструкции будут опубликованы отдельно.
C. В общественных местах, где есть люди, держитесь на расстоянии двух метров друг от друга.
D. Обеспечьте гигиену рук и дыхания.
3. Как вести себя на работе
A. Во всех местах и пространствах, где находятся сотрудники, следует сохранять между ними расстояние не менее двух метров.
B. Перед уходом на работу следует измерять температуру. При появлении жара или симптомов респираторного заболевания, нельзя приходить на работу, а дома следует соблюдать условия карантина. Рекомендуется вести журнал температуры (утреннее и вечернее измерение).
C. Следует мыть руки после прихода и перед уходом с работы, а также каждые 3 часа.
D. Старайтесь вообще не касаться носа и рта, мойте руки после таких прикосновений.
E. Следует обеспечить каждого сотрудника носовыми платками / туалетной бумагой.
F. Необходимо соблюдать все правила поведения, изложенные выше.
4. С воскресенья, 22 марта, государственные больницы прекратят предоставлять медицинские услуги, которые не являются безотлагательными. Позже будет опубликовано подробное сообщение.
5. Розничные магазины, не отнесенные к торгующим товарами первой необходимости (например, продовольствием, фармацевтическими и гигиеническими товарами), должны быть закрыты.