17.03 20:15 MIGnews.com

ЦАХАЛ предотвратил атаку боевиков "Хизбаллы"

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Подразделения Армии обороны Израиля предотвратили атаку террористической организации "Хизбалла" на своих солдат, которую боевики планировали осуществить из сирийского военного комплекса в буферной зоне на северных Голанских высотах вблизи деревни Хатчер.Боевики привлекали к своей деятельности солдат сирийской армии, лояльных местному диктатору Башару Асаду, сообщает официальный представитель ЦАХАЛ.Так, военнослужащие выявили подозрительную активность. После получения необходимых подтверждений, транспортное средство, связанное с отрядом, готовившим атаку, атаковал боевой вертолет.Помимо прочего, Израиль считает Асада ответственным за любые провокации, которые совершаются с территории Сирии.