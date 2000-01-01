Подразделения Армии обороны Израиля предотвратили атаку террористической организации "Хизбалла" на своих солдат, которую боевики планировали осуществить из сирийского военного комплекса в буферной зоне на северных Голанских высотах вблизи деревни Хатчер.
Боевики привлекали к своей деятельности солдат сирийской армии, лояльных местному диктатору Башару Асаду, сообщает официальный представитель ЦАХАЛ.
Так, военнослужащие выявили подозрительную активность. После получения необходимых подтверждений, транспортное средство, связанное с отрядом, готовившим атаку, атаковал боевой вертолет.
Помимо прочего, Израиль считает Асада ответственным за любые провокации, которые совершаются с территории Сирии.