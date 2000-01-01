Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











ЦАХАЛ предотвратил атаку боевиков `Хизбаллы` | Фото:17.03 20:15   MIGnews.com

ЦАХАЛ предотвратил атаку боевиков "Хизбаллы"

Подразделения Армии обороны Израиля предотвратили атаку террористической организации "Хизбалла" на своих солдат, которую боевики планировали осуществить из сирийского военного комплекса в буферной зоне на северных Голанских высотах вблизи деревни Хатчер.

Боевики привлекали к своей деятельности солдат сирийской армии, лояльных местному диктатору Башару Асаду, сообщает официальный представитель ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ предотвратил атаку боевиков `Хизбаллы` | Фото:

ЦАХАЛ предотвратил атаку боевиков `Хизбаллы` | Фото:

ЦАХАЛ предотвратил атаку боевиков `Хизбаллы` | Фото:

ЦАХАЛ предотвратил атаку боевиков `Хизбаллы` | Фото:

Так, военнослужащие выявили подозрительную активность. После получения необходимых подтверждений, транспортное средство, связанное с отрядом, готовившим атаку, атаковал боевой вертолет.



Помимо прочего, Израиль считает Асада ответственным за любые провокации, которые совершаются с территории Сирии.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:04
Исследование: заразится может 1,5 млн израильтян
21:35
Минздрав: сотни, тысячи  людей умрут
21:23
Нетаниягу: мы купим 1000 аппаратов искусственного дыхания
21:23
Нетаниягу: коронавирус – не игра, а вопрос жизни и смерти
21:21
Коронавирус: в Китае растет число разводов
21:15
В Израиле отменены 200 междугородних автобусных маршрутов
21:00
Коронавирус: в Нидерландах очереди за каннабисом
20:50
Японские школьники провели выпускной в Minecraft
20:39
РПЦ запретила прихожанам целовать крест и руку священника
20:18
Три члена Кнессета общались с носителем коронавируса
19:54
Кац: Израиль направляет самолет за израильтянами в Перу
19:48
Скончался писатель Эдуард Лимонов
19:33
В Италии от коронавируса за сутки умерло 349 человек
19:23
Орли Леви-Абуксис решила отделиться от блока
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus