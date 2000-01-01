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324 зараженных коронавирусом в Израиле | Фото:17.03 14:29   MIGnews.com

324 зараженных коронавирусом в Израиле

Днем, 17 марта, возросло количество зараженных коронавирусом граждан в Израиле.

Об этом утром сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

Так, 324 израильтянина дали положительные результаты на коронавирус. Информация по поводу их контактов и передвижений будет обнародована позже.

Среди зараженных – 25 детей, среди которых младенец 1,5 лет и девочка трех лет. У 299 инфицированных – легкие проявления симптомов, 9 – средние, 5 – тяжелые. 11 человек полностью выздоровели и выписаны из больниц.


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