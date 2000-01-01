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Новые данные по передвижениям зараженных коронавирусом | Фото:17.03 14:21   MIGnews.com

Новые данные по передвижениям зараженных коронавирусом

Министерство здравоохранения Израиля предоставило данные о еще одной группе зараженных израильтян и маршруты их передвижения.

Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 261.

Больной мужчина 80 лет из Иерусалима, подтвержденный контакт с больным

Люди, бывшие с ним в контакте и семья, получили личные сообщения.

Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 271.

Больная из района Хайфы, жена больного № 49, вернулась с Тенерифе вместе с мужем 4.3, немедленно была помещена в карантин и не имела контактов. Течение заболевания средней тяжести. Ее маршрут соответствует больному №49 и был ранее опубликован.

Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 277.

Больной приблизительно 50 лет из центра страны. Подтвержден контакт с больным, который также вернулся из Британии 8.3.

8.3: 13:30 Перелет из Лондона (Лутон) в Тель-Авив рейсом компании WIZ №94451W.
Домашний карантин немедленно по возвращении в страну.

Всех, кто летел вышеуказанным рейсом, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы:
Клалит *2700,
Маккаби *3555,
Меухедет *3833,
Леумит *507

Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 262.

Женщина в возрасте около 40 лет из Иерусалима. Вернулась из Франции.

2.3: рейс LY 325 авиакомпании EL AL из Тель-Авива в Париж в 16:50.
9.3: рейс LY324 авиакомпании El Al из Парижа в Тель-Авив в 14:45.

Вернулась на поезде домой и отправилась в карантин.

Всех, кто летел вышеуказанными рейсами, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы:
Клалит *2700,
Маккаби *3555,
Меухедет *3833,
Леумит *507


Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 264.

Житель юга страны, побывал в организованном туре компании "Пегас" в Тенерифе с 24.2 по 4.3.
Находился в тесном контакте с пациентом № 35.

3.3: Рейс из Тенерифе в Мадрид номер UX9117, в 17:55.
Из Мадрида в Тель-Авив номер рейса UX1303. Вылет в 23:45 и посадка в Тель-Авиве в 5:35 (4.3).

4.3: 17: 30-19: 00 посетил ресторан BBB в ТЦ "Биг" в Беэр-Шеве.
5.3: с 7:00 до 16:00 посетил агентство Chevrolet на улице а-Садна 8, Беэр-Шева.
6.3: с 7: 00 до 12: 00 посетил агентство Chevrolet на улице а-Садна 8, Беэр-Шева.
7.3: 9: 00-10: 00 "Бриюта" Беэр-Шева на улице Ицхак Нафха 25 (комплекс One Plaza).
7.3: 10: 00-10: 30 Супер-Фарм ТЦ "Биг" Беэр Шева.
8.3: 17: 00-18: 00 Клиника боли в Медицинском центре Сорока.
8.3: 18: 30-19: 00 Аптека больничной кассы "Клалит" в Омер.


Всех, кто находился на данных полетах и в выше указанных местах в указанное время, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы:
Клалит *2700,
Маккаби *3555,
Меухедет *3833,
Леумит *507

Сообщение для населения - пациенты с коронавирусом № 265, 266, 267, 268.

Пациенты в возрасте около 30 лет, с юга страны.
Тесный контакт с подтвержденным пациентом № 126 - внутрисемейное заражение.

11.3: 16:35 Перелет из Туниса в Стамбул № TK664.
12.3. Размещение в гостинице ЕВРОПАРКЕ в Стамбуле.
12.3: 07:45 Перелет из Стамбула в Тель-Авив № TK0784

12.3: 11:30 (примерное время) - пациент № 266 взял такси из аэропорта Бен-Гурион в приемный покой больницы Тель а-Шомер. И еще одно такси примерно в 21:00 из Тель а-Шомера до его дома в Беэр-Шеве.
12.3. Пациенты № 265, 268 ехали автобусом № 354 в 12:00 из аэропорта Бен-Гурион в Беэр-Шеву. Сошли на станции Центр Орен примерно в 14:10, оттуда взяли такси до их дома в Беэр-Шеве.
С тех пор они остаются в домашней изоляции.
Все, кто был с ними в контакте, получили личные сообщения.

Всех, кто находился на данных полетах и в выше указанных местах в указанное время, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы:
Клалит *2700,
Маккаби *3555,
Меухедет *3833,
Леумит *507

Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 269.

Пациентка (ее состояние оценивается как легкое), в возрасте около двадцати лет, из Южного округа. Находилась на лыжном курорте в Банско, Болгария, с 28.2 до 5.3 , в отеле casa karina.

6.3: Обратный рейс номер LY5088– из Софии в Тель-Авиве авиакомпании El Аl. Вылет в 9:25 вечера, посадка в 11:50.

8.3: 19: 00-20: 30 - Центр срочной медицинской помощи "Мираж" в Димоне.
8.3 с 23:00 до 9.3 в 05:00 приемный покой в медицинском центре Сорока.
9.3: 16: 00-16: 10 аптека Супер-фарма в ТЦ Димоны.
10.3: 01: 00-02: 30 студенческая вечеринка Пурим в "Бараке" в Беер-Шеве.
11.3: 01: 00-03: 30 студенческая вечеринка Пурим в "Бараке" в Беер-Шеве.

Другие люди, бывшие с ней в непосредственном контакте, получили личные сообщения.

Всех, кто находился на данных полетах и в выше указанных местах в указанное время, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы:
Клалит *2700,
Маккаби *3555,
Меухедет *3833,
Леумит *507

Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 275.
Пациентка в возрасте около 40 лет из центра страны.
Вернулась из Великобритании 13.3.

5.3: Рейс LY 317 авиакомпании EL AL в 17:05 из ТА в Лондон.
12.3: Рейс LY 318 авиакомпании EL AL , вылет в 22:00 из Лондона (Хитроу) в Тель-Авив, посадка в 04:55 (13.3).

С момента своего возвращения в Израиль прибывает на карантине.
Всех, кто находился на указанных полетах, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы:
Клалит *2700,
Маккаби *3555,
Меухедет *3833,
Леумит *507

Официальную и проверенную информацию можно найти только на веб-сайте Министерства здравоохранения, в обновлениях на канале министерства в Телеграм «קורונה עדכונים משרד הבריאות», на официальной странице министерства в Facebook и в приложении Coronapp

Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 279.

Больной мужчина примерно 20 лет из Эфрата. Вернулся из Болгарии 11.3 и с этого дня находится на домашнем карантине.

Люди, бывшие с ним в контакте, получили личные сообщения.

Эпидемиологическое расследование продолжается и будет опубликовано позднее.

Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 281.

Больная женщина примерно 30 лет из Бейт Шемеша. Подтвержден контакт с известным больным.

5.3: 8:00-13:00 муниципальная школа Хей (ה'), улица Авней а-Хасон 57, Модиин.

Люди, бывшие с ним в контакте, получили личные сообщения.

Всех, кто находился в вышеуказанном месте в указанное время, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы:
Клалит *2700,
Маккаби *3555,
Меухедет *3833,
Леумит *50

Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 286.

Больной с юга страны, вернулся из Испании.

4.3: рейс Тель-Авив-Барселона в 18:20, компания Иберия, номер рейса IB5714.
10.3: рейс Барселона-Стамбул в 12:35, компании Pegasus, номер рейса PC1092.
20:20 – рейс Стамбул-Тель-Авив, компания Pegasus, номер рейса PC785.

Домашний карантин немедленно по возвращении в страну.

Люди, бывшие с ним в контакте, получили личные сообщения.

Всех, кто летел вышеуказанными рейсами, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы:
Клалит *2700,
Маккаби *3555,
Меухедет *3833,
Леумит *507

Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 288.

Больной примерно 70 лет из центра страны. Вернулся из длительного пребывания за границей через Париж.

12.3: рейс Эль-Аль № 324 LY вылетел в 14:45 из Парижа в Тель-Авив, в 20:00 посадка в аэропорту Бен-Гурион.

Домашний карантин немедленно по возвращении в страну.

Всех, кто летел вышеуказанным рейсом, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы:
Клалит *2700,
Маккаби *3555,
Меухедет *3833,
Леумит *507

Если во время карантина у вас появятся такие симптомы, как жар, кашель или одышка, необходимо немедленно позвонить в службу 101 МАДА и выяснить, не следует ли вам сдать анализ на коронавирус.
Указания по соблюдению домашнего карантина вы найдете на сайте Министерства образования

Официальная, проверенная и актуальная информация:
*Веб-сайт Министерства здравоохранения
http://bit.ly/MOH-Corona
*Канал министерства в Телеграм
https://t.me/MOHreport
*Приложение CoronApp

***
Эяль Бассон,
пресс-секретарь Министерства здравоохранения


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