17.03 13:36 MIGnews.com
Видео: полиция ловит в поезде сбежавшего из изоляции
Израильские СМИ опубликовали видео задержания человека, предположительно зараженного коронавирусом и сбежавшего из больницы Хилель Яффе в Хадере.
Человека задержали полицейские в спецкостюмах на станции Беэр-Шева, куда он прибыл поездом из Тель-Авива.
Из-за поисков и задержания подозреваемого поезд был задержан более чем на час.
Подозреваемого увезли в медицинский центр Сорока, где должны окончательно установить, болен он или нет.
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