17.03 13:36 MIGnews.com

Видео: полиция ловит в поезде сбежавшего из изоляции

המשטרה עצרה הלילה חולה עם חשד לקורונה שברח מבית חולים בצפון. החשוד עשה את דרכו ברכבת לבאר שבע – ונעצר בטרם הגיע ליעדו@Itsik_zuarets pic.twitter.com/pUeLtIgsd5 — כאן חדשות (@kann_news) March 17, 2020

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Израильские СМИ опубликовали видео задержания человека, предположительно зараженного коронавирусом и сбежавшего из больницы Хилель Яффе в Хадере.Человека задержали полицейские в спецкостюмах на станции Беэр-Шева, куда он прибыл поездом из Тель-Авива.Из-за поисков и задержания подозреваемого поезд был задержан более чем на час.Подозреваемого увезли в медицинский центр Сорока, где должны окончательно установить, болен он или нет.