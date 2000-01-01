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ПА: число зараженных достигло 41 | Фото:17.03 13:35   MIGnews.com

ПА: число зараженных достигло 41

Два палестинца, которые недавно вернулись из-за границы, подцепили коронавирус нового типа.

Об этом сообщает Wafa со ссылкой на официального представителя "премьер-министра" ПА Ибрагима Мильхема.

Руководство Палестинской автономии утверждает, что на Западном берегу в общей сложности зарегистрирован 41 случай коронавируса – 37 в Вифлееме и 4 в других местах. Состояние 20 инфицированных начало улучшаться.

Один из недавно зараженных людей недавно вернулся из Германии. Его поместили на карантин в Иерихоне. Второй – на карантине в Рамалле.


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