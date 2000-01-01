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Беннетт: держите детей подальше от бабушек и дедушек | Фото:17.03 14:17   MIGnews.com

Беннетт: держите своих детей подальше от бабушек и дедушек

Молодые люди, зараженные коронавирусом, являются серьезной угрозой для пожилых.

Об этом заявил министр обороны Нафтали Беннетт на пресс-конференции в отеле Dan Panorama в Тель-Авиве, который стал карантинным центром, передает "Аруц Шева".

"Умрет один из пяти дедушек и бабушек, чей внук обнимал их, не зная, что несет вирус", – сказал он.

Беннетт обратился к молодежи с призывом не подвергать своих пожилых родственников смертельной опасности.

"Снимайте видео для бабушек и дедушек, но не приходите к ним. Внук – бомба для бабушек и дедушек. Берегите бабушку и дедушку, держите внуков подальше от них", – призвал он.


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