17.03 14:17 MIGnews.com
Беннетт: держите своих детей подальше от бабушек и дедушек
Молодые люди, зараженные коронавирусом, являются серьезной угрозой для пожилых.
Об этом заявил министр обороны Нафтали Беннетт на пресс-конференции в отеле Dan Panorama в Тель-Авиве, который стал карантинным центром
, передает "Аруц Шева
".
"Умрет один из пяти дедушек и бабушек, чей внук обнимал их, не зная, что несет вирус", – сказал он.
Беннетт обратился к молодежи с призывом не подвергать своих пожилых родственников смертельной опасности.
"Снимайте видео для бабушек и дедушек, но не приходите к ним. Внук – бомба для бабушек и дедушек. Берегите бабушку и дедушку, держите внуков подальше от них", – призвал он.
Поделиться
Все по теме
Комментарии