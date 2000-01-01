17.03 11:16 MIGnews.com

Маршруты передвижения зараженных коронавирусом израильтян

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Министерство здравоохранения Израиля предоставило данные о еще одной группе зараженных израильтян и маршруты их передвижения.Пациент с коронавирусомБольной подросткового возраста из центра страны. Подтверждены контакт с больными 82 и 196.Эпидемиологическое расследование продолжается и будет опубликовано позднее.Сообщение для населения - пациент с коронавирусомПациент примерно 30 лет из центра страны. Источник заражения не известен.9.3: 05:00-07:00 молитва в синагоге "Ор ле Шавим", Ехуд. 12:30-13:00 молитва в синагоге "Бейт Эль". 17:00-19:30 – молитва и чтение с Мегилат Эстер в синагоге "Ор ле Шавим".10.3: 05:00-07:00 молитва в синагоге "Ор ле Шавим", Ехуд. 11: 00-12: 00 детская площадка на улице Герцля в Йехуде. 12:00-13:00 синагога "Бейт Эль", Ехуд. 14:00-14:30 празднование Пурима на ул. Гордон, 13, Йехуд. 16:30-18:30 – празднование Пурима у раввина Шимона Вингера в Йехуде.19:00-19:30 молитва в синагоге "Ор Авнер", Ехуд.11.3: 5:00-7:00 молитва в синагоге "Ор ле Шавим", Ехуд. 13:00-13:30 молитва в синагоге "Нец Давид", Ехуд. 18 00-19:30 молитва в синагоге "Ор ле Шавим", Ехуд. 19:30-20:00 супермаркет "Коль бо Меир" и магазин "Музалим", Ехуд.12.3: 5:00-7:00 молитва в синагоге "Ор ле Шавим", Ехуд. 14:00-14:30 молитва в "Мосад Нааман", Ехуд. 17:00-18:15 синагога "Бейт Эль", Ехуд.13.3: 5:00-7:00 молитва в синагоге "Ор ле Шавим", Ехуд. 09:30-09:45 миква в Савьоне, ул. Адарим12:30 - 13:00 молитва в синагоге "Бейт Эль", Ехуд. 17:30-19:00 молитва в синагоге "Ор Авнер", Ехуд.С 16.3 помещен в карантин. Люди, бывшие с ним в контакте и семья, получили личные сообщения.Всех, кто находился в выше указанных местах в указанное время, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы:Клалит *2700,Маккаби *3555,Меухедет *3833,Леумит *50Сообщение для населения - пациент с коронавирусомМужчина примерно 30 лет из центра страны, вернувшийся из-за границы.8.3: рейс Lufthansa № 1792 LH из Мюнхена в Лиссабон. Вылет из Мюнхена в 20:40.10.3: Рейс № LO 5444 авиакомпании LOT из Лиссабона в Варшаву. Вылет из Лиссабона в 08:15, посадка в Варшаве в 12:30. Продолжение полета из Варшавы в Тель-Авив, рейс № LO 155 компании LOT, вылет из Варшавы в 15:25, посадка в аэропорту Бен-Гурион в 20:10.Сразу после приземления отправлен в карантин.Люди, бывшие с ним в контакте, получили личные сообщения.Всех, кто летел вышеуказанными рейсами, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы:Клалит *2700,Маккаби *3555,Меухедет *3833,Леумит *507Сообщение для населения - пациент с коронавирусомБольная – девушка-подросток из центра страны, была в контакте с подтвержденным больным №150Эпидемиологическое расследование продолжается и будет опубликовано позднее.Сообщение для населения - пациент с коронавирусомБольной примерно 80 лет из района Иерусалима, подтвержден контакт с больным.Люди, бывшие с ним в контакте, получили личные сообщения.Сообщение для населения - пациент с коронавирусомБольная примерно 80 лет из района ИерусалимаЛюди, бывшие с ней в контакте, получили личные сообщения.7.3: 08:30-10:30 синагога "Гейхал Бруна" в здании, в котором также находятся синагога "Хефец Хаим" и синагога "Ахават Хесед" на улице Зевин в восточном районе Иерусалима, район Неве Яаков.9.3: 10:00-10:30 автобус компании "Эгед" 15 маршрута от района Катамон до центрального автовокзала в Иерусалиме. 10:30-10:45 трамвай от центрального автовокзала остановки "Торим".11:30-11:45 трамвай от остановки "Торим" до центрального автовокзала Иерусалима. 12:00-12:30 от центрального автовокзала Иерусалима до района Катамон.Всех, кто находился в выше указанных местах в указанное время, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы:Клалит *2700,Маккаби *3555,Меухедет *3833,Леумит *50Сообщение для населения - пациент с коронавирусомБольной 41 года с севера страны, подтвержденный контакт с больным № 625.3: 17:00-19 00 – Гайхаль а-тарбут в Кармиэле, постановка «Хипазон ве зеирут» (последние 3 ряда в зале).6.3: 08.00-10.00 Тренажерный зал в клубе "Кфарей Мисгаф".10.00-10.30 Ресторан "Тевел" на территории клуба.13.00-15.00 Бар-мицва в гостинице Bay View, Хайфа.22.00-02.00 Пуримская вечеринка в клубе "Пабло мешупац" в Манофе.7.3: 10: 00-12: 00 Шествие Пуримская Адлояда в поселке "Ювалим": ожидание на площади у промышленного здания в поселке, шествие оттуда до центра поселка и пуримское празднество в "Амфи а-катан".8.3: 17.00-19.00 – Пуримское празднество в теннисном клубе "Мисгав".9.3: 13.30-15.45 Тренажерный зал в клубе "Кфарей Мисгаф".10.3: 10.00-12.00 Лейзер Так, Хайфа.Люди, бывшие с ним в контакте – коллеги по работе, семья и друзья, получили личные сообщения. 10.03 помещен в карантинВсех, кто находился в выше указанных местах в указанное время, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы:Клалит *2700,Маккаби *3555,Меухедет *3833,Леумит *50Сообщение для населения - пациент с коронавирусомЖенщина примерно 30 лет из района Иерусалима. Доказан контакт с подтвержденным больным.Люди, бывшие с ней в контакте, получили личные сообщения.7.3: 10:00-10:30 синагога "Хеврат мешнийот шаиф шоль", ул Авиад 10, Иерусалим и общественный парк возле синагоги.12.3: 17:15-17:30 Мааян 2000 , отделение Гиват Мордехай Улица Шахал, 58 Иерусалим.Всех, кто находился в выше указанных местах в указанное время, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы:Клалит *2700,Маккаби *3555,Меухедет *3833,Леумит *50Сообщение для населения - пациент с коронавирусомПациент примерно 30 лет из центра страны. Имел контакт с больными № 92 и 98.Люди, бывшие с ней в контакте, получили личные сообщения и маршрут передвижения был опубликован ранее.Сообщение для населения - пациент с коронавирусомПациент примерно 50 лет из центра страны.Сотрудник вирусной лаборатории при Министерстве здравоохранения, близкие контакты пациента были выявлены и оповещены в личном порядке.Сообщение для населения - пациент с коронавирусомПациент примерно 20 лет из центра страны. Имел контакт с подтвержденным больным.8.3: 14: 00-16: 00 Кафе "Ган сипур", ул А-Ционут 7, Од ха-Шарон. 00:30-03:00 Клуб "Колей Алма", ул. Микве Исраэль, 10, Тель-Авив.9.3: 15:30-16:30 Кафе "Нона", ул. Ибн Гвироль, 44, Тель-Авив. 21:00-02:00 мероприятие в зале "Шева", ул. А-цфира 21, Тель-Авив.10.3: 15:00-18:30 зал торжеств "Кохав а-ям" в кибуце Сдот Ям – празднование Пурима Междисциплинарного Центра.19: 30-20: 30, "Теавон", ул. Раматиим 90, Од а-Шарон.11.3: 00:30-04:30 Вечеринка в "Ангаре 11" ул. Йордей Хасира 1, Тель-Авив.Люди, бывшие с ним в контакте – коллеги по работе, семья и друзья, получили личные сообщения.Помещен в карантин 13.3Всех, кто находился в выше указанных местах в указанное время, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы:Клалит *2700,Маккаби *3555,Меухедет *3833,Леумит *50Сообщение для населения - пациент с коронавирусомБольная примерно 80 лет из района ИерусалимаЛюди, бывшие с ней в контакте, получили личные сообщения.Сообщение для населения - пациент с коронавирусомБольной примерно 20 лет с севера страны. Контактировал с людьми, вернувшимися из-за границы.11.3: 19:30-00:30 Вечеринка в "Оламей ацулат а-эмек", Афула.12.3: 14:00-15:00 – Продовольственный магазин "Мерказ а-мазон", Ноф а-Галиль, отделения овощей, закусок, кондитерское и молочное.17: 01-17:43 Медицинский центр для женщин "А-эмек".13.3: 20:30-21:51 Медицинский центр для женщин "А-эмек".14.3: 23: 55-04:30 Медицинский центр для женщин "А-эмек".Люди, бывшие с ним в контакте, получили личные сообщения.Всех, кто находился в выше указанных местах в указанное время, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы:Клалит *2700,Маккаби *3555,Меухедет *3833,Леумит *50Сообщение для населения - пациент с коронавирусомБольной примерно 60 лет из центра страны. Имел подтвержденные контакты с больными № 24 и 249.12.3 супермаркет "Алонит" в Бней-Ционе с 18:30 до 19:00.Люди, бывшие с ним в контакте, получили личные сообщения.Сообщение для населения - пациент с коронавирусомМужчина примерно 20 лет из Иерусалима. Сейчас проводят мероприятия по выявлению его контактов.Люди, бывшие с ним в близком контакте уже определены и получили личные сообщения.Дальнейшие сведения будут опубликованы впоследствии.Сообщение для населения - пациент с коронавирусомЖенщина приблизительно 50 лет из Иерусалима, вернувшаяся из Англии.Люди, бывшие с ней в контакте, получили личные сообщения.5.3: рейс EasyJet EZY1828 из Тель-Авива в Манчестер в 20:35.9.3: рейс EasyJet EZY1827 вылетел из Манчестера в 12:30 и приземлился в Тель-Авиве в 19:38.10.3: 21:00-21:40 Синагога "Оэль Йосеф ве Сара" на Ицхак Туник 24, Иерусалим.11.3: 7:15-9:00 Синагога "Оэль Йосеф ве Сара" на Ицхак Туник 24, Иерусалим.Всех, кто летел вышеуказанными рейсами и находился в указанных места в указанное время, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы:Клалит *2700,Маккаби *3555,Меухедет *3833,Леумит *507Сообщение для населения - пациент с коронавирусомБольной мужчина 19 лет из Иерусалима.Люди, бывшие с ним в контакте, получили личные сообщения. Сейчас проводят мероприятия по выявлению его контактов.Если во время карантина у вас появятся такие симптомы, как жар, кашель или одышка, необходимо немедленно позвонить в службу 101 МАДА и выяснить, не следует ли вам сдать анализ на коронавирус.Указания по соблюдению домашнего карантина вы найдете на сайте Министерства образованияhttp://bit.ly/MOH-CoronaОфициальная, проверенная и актуальная информация:*Веб-сайт Министерства здравоохраненияhttp://bit.ly/MOH-Corona*Канал министерства в Телеграмhttps://t.me/MOHreport*Приложение CoronApp***Эяль Бассон,пресс-секретарь Министерства здравоохранения