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Нидерланды: очереди за марихуаной, закрыты секс-клубы | Фото:17.03 11:13   MIGnews.com

Нидерланды: секс-клубы закрыты, очереди за марихуаной

В связи с жесткими ограничениями в Нидерландах для предотвращения распространения коронавируса секс-клубы в квартале Красных фонарей приказано закрыть, а в кофейнях с марихуаной образовались огромные очереди.

Об этом сообщает Reuters.

Правительство приказало закрыть все рестораны, кафе и школы до 6 апреля. Министр здравоохранения Арье Слоб отметил, что меры ограничения относятся к знаменитым голландским кофешопам, продающим гашиш и каннабис, а также стриптиз-клубам. Клиентов прекратили обслуживать в воскресенье в 17:00 по Гринвичу.

Несколько заведений для взрослых вдоль старых каналов столицы заявили, что закрываются. Среди них Casa Rosso, Peepshow, Banana Bar и Erotic Museum.

"В интересах здоровья персонала и гостей руководство больше не считает своим долгом оставаться открытым", – сообщили в компании De Otten Groep, которая управляет рядом клубов.





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