Нидерланды: секс-клубы закрыты, очереди за марихуаной
В связи с жесткими ограничениями в Нидерландах для предотвращения распространения коронавируса секс-клубы в квартале Красных фонарей приказано закрыть, а в кофейнях с марихуаной образовались огромные очереди.
Правительство приказало закрыть все рестораны, кафе и школы до 6 апреля. Министр здравоохранения Арье Слоб отметил, что меры ограничения относятся к знаменитым голландским кофешопам, продающим гашиш и каннабис, а также стриптиз-клубам. Клиентов прекратили обслуживать в воскресенье в 17:00 по Гринвичу.