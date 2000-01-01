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Фото: IDF Spokesperson17.03 09:50   MIGnews.com

ЦАХАЛ провел рейд в доме террориста из Самарии

Силы ЦАХАЛа осуществили рейд в доме 26-летнего террориста Алы Ратаб Кабха, который совершил наезд на группу израильских солдат на шоссе №585.

Израильские силы безопасности провели обыск в доме семьи Кабаха и допросили членов его семьи, сообщает "Гаарец".

Во время рейда в деревне Барта под Дженином арестованы несколько десятков подозреваемых. Среди задержанных оказались и 25-летний брат террориста, их отец и еще несколько родственников.

В ответ на террористическую атаку Йоав Мордехай приказал заморозить всем родственникам 26-летнего араба разрешения на работу в Израиле и в поселениях.

Отмечается, что 67 родственников имели разрешения на работу на территории Израиля: 26 разрешений на торговлю и 4 разрешения на работу в поселениях.

В пятницу, 16 марта, Ала Ратаб Кабха совершил наезд на группу военнослужащих ЦАХАЛа, которые патрулировали шоссе №585. В результате теракта погибли два солдата и еще два получили ранения.
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