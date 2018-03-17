18.03 04:28 MIGnews.com
Китай вывел на орбиту четвертый спутник зондирования Земли
Китай успешно осуществил запуск спутника дистанционного зондирования Земли. Об этом в субботу, 17 марта, сообщает "Синьхуа"
, передает ТАСС
.
По данным агентства, пуск состоялся в 17:15 по местному времени с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D".
Издание подчеркивает, что спутник благополучно вывели на орбиту планеты. Аппарат будут использовать для изучения наземных ресурсов.
Эта космическая миссия стала 259-й на счету данного типа ракет.
Отметим, что КНР активно развивает свою космическую программу. Так, в декабре прошлого года Китай вывел на орбиту другой спутник зондирования Земли.
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