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Нетаниягу выразил соболезнования семьям погибших в Самарии | Фото:17.03 21:47   MIGnews.com

Нетаниягу выразил соболезнования семьям погибших в Самарии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования семьям военнослужащих, погибших накануне в результате теракта в Самарии.

"Я выражаю глубокие соболезнования семьям офицера и солдата Армии обороны Израиля, убитых вчера гнусным террористом, и желаю скорейшего выздоровления раненым.

"Мы примем меры по разрушению дома террориста и будем судить его по всей строгости закона", - написал глава правительства на своей странице в Twitter.

В свою очередь президент Израиля Реувен Ривлин также выразил соболезнования семьям погибших, пожелав им обрести силы, чтобы выдержать выпавшее на их долю испытание.

Президент попросил службы безопасности приложить все силы к расследованию теракта, подчеркнув: "Мы не позволим террору стать нашей реальностью".
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