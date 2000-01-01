17.03 21:47 MIGnews.com

Нетаниягу выразил соболезнования семьям погибших в Самарии

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования семьям военнослужащих, погибших накануне в результате теракта в Самарии."Я выражаю глубокие соболезнования семьям офицера и солдата Армии обороны Израиля, убитых вчера гнусным террористом, и желаю скорейшего выздоровления раненым."Мы примем меры по разрушению дома террориста и будем судить его по всей строгости закона", - написал глава правительства на своей странице в Twitter.В свою очередь президент Израиля Реувен Ривлин также выразил соболезнования семьям погибших, пожелав им обрести силы, чтобы выдержать выпавшее на их долю испытание.Президент попросил службы безопасности приложить все силы к расследованию теракта, подчеркнув: "Мы не позволим террору стать нашей реальностью".