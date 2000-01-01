ШАБАК: автотеракт в Самарии был преднамеренным

Террорист, совершивший наезд на военнослужащих в Самарии, признал, что руководствовался националистическими мотивами.
Об этом в субботу. 17 марта Arutz Sheva со ссылкой на Общую службу безопасности (ШАБАК).
Расследование показало, что во время автомобильного терракта в пятницу, 16 марта, смерть солдата и офицера ЦАХАЛ не произошла в результате случайного наезда - военнослужащие были убиты умышленно.
ШАБАК сообщает, что на данном этапе расследования версия о возможных сообщниках террориста не рассматривается.
Напомним, в пятницу, 16 марта, примерно в 16:30, на шоссе 585, около арабской деревни Ябад, неподалеку от еврейского поселка Мево Дотан (Самария), автомобиль с палестинскими номерными знаками совершил наезд на группу военнослужащих Армии обороны Израиля.
В результате происшествия погибли двое военнослужащих - офицер и солдат, еще двое получили ранения.
Раненый уже перенес несколько операций и в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии. Четвертый солдат, получивший ранения, также прооперирован, несколько операций проишли успешно, в настоящее время он находится в умеренном состоянии.
Водитель внедорожника Hyundai с палестинскими номерными знаками получил незначительные травмы и был доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере. По данным Общей службы безопасности, это – 26-летний Ала Кабха, житель арабской деревни Бартаа, ранее осужденный за терроризм и вышедший на свободу в апреле 2017 года.