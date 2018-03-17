Старейший фрегат в мире выведен из состава флота

Здание отмечает, что боевой корабль был списан в соответствии с планом по модернизации флота.
По словам министра обороны Филиппин, дальнейшая эксплуатация фрегата была бы экономически неэффективной.
Согласно данным издания, списанный фрегат после переоборудования установят в музее ВМС Филиппин в Кавите в качестве корабля-музея.
Отметим, что Rajah Humabon находился в составе филиппинского флота 38 лет, долгие годы являлся его флагманским кораблем.
Корабль построили в 1943 году как DE 169 Atherton, один из серии 72 эскортных миноносцев ВМС США типа Cannon. 5-6 мая 1945 года в составе оперативной группы TF60.7, обеспечивавшей переход конвоя GUS 84 в Нью-Йорк, миноносец потопил вблизи побережья США германскую подводную лодку U-853.