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Старейший фрегат в мире выведен из состава флота | Фото:18.03 03:25   MIGnews.com

Старейший фрегат в мире выведен из состава флота

Военно-морские силы Филиппин вывели из своего состава старейший миноносец времен Второй мировой войны, фрегат PS-11 Rajah Humabon.

Об этом в субботу, 17 марта сообщает Philippine News Agency, передает РИА Новости.

Здание отмечает, что боевой корабль был списан в соответствии с планом по модернизации флота.

По словам министра обороны Филиппин, дальнейшая эксплуатация фрегата была бы экономически неэффективной.

Согласно данным издания, списанный фрегат после переоборудования установят в музее ВМС Филиппин в Кавите в качестве корабля-музея.

Отметим, что Rajah Humabon находился в составе филиппинского флота 38 лет, долгие годы являлся его флагманским кораблем.

Корабль построили в 1943 году как DE 169 Atherton, один из серии 72 эскортных миноносцев ВМС США типа Cannon. 5-6 мая 1945 года в составе оперативной группы TF60.7, обеспечивавшей переход конвоя GUS 84 в Нью-Йорк, миноносец потопил вблизи побережья США германскую подводную лодку U-853.

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