17.03 19:42 MIGnews.com

Найден бывший боец спецназа ЦАХАЛа, пропавший неделю назад

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Сегодня в Сдероте целым и невредимым был найден 28-летний Надав Хайман, житель мошава Кохав Михаэль, бывший боец спецназа Генштаба ЦАХАЛа, пропавший неделю назад.Об этом в субботу, 17 марта сообщает Ynet.По данным издания, в поиске пропавшего в районе Иерусалима, Мицпе-Рамона и Иудейской пустыне принимали участие десятки добровольцев.Семья военнослужащего выразила благодарность всем, кто принимал участие в поисках Хаймана, а также ЦАХАЛу, израильской полиции и спасательным подразделениям.Напомним, молодой человек ушел из дома в ночь на 9 марта, оставив там свой мобильный телефон и кошелек. Его родные опасались, что он может покончить с собой.По данным издания, восемь лет назад, во время службы в спецназе генштаба ЦАХАЛа ("Саерет-маткаль"), Хайман самовольно покинул расположение части и исчез. Спустя сутки он явился домой к родителям.Согласно выписке из справки по окончанию военной службы, Надав Хайман, который получил ранение в период службы в ЦАХАЛ, страдает от посттравматического синдрома.