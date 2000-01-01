Жизнь бойца, раненого в теракте в Самарии, под угрозой
Врачи больницы "Бейлинсон" в Петах-Тикве борются за жизнь военнослужащего ЦАХАЛа, который был ранен в автомобильном теракте возле поселения Мево-Дотан в Самарии в пятницу, 16 марта.
Об этом в субботу, 17 марта сообщает Ynet.
Отметим, что солдат получил многочисленные серьезные повреждения и поступил в медицинский центр в критическом состоянии.
Минувшей ночью ему сделали несколько операций, после чего он был помещен в отделение интенсивной терапии и подключен к аппаратам жизнеобеспечения.
По словам медиков, жизнь военнослужащего все еще в опасности, состояние очень тяжелое.
Издание отмечает, что состояние второго травмированного бойца стабильно и оценивается медиками, как среднее по степени тяжести. Ночью он также был прооперирован.
Напомним, в пятницу, 16 марта, в Самарии на шоссе № 585 между поселениями Мево-Дотан и Хермеш джип, за рулем которого сидел 26-летний палестинский террорист Ала Кабахи, въехал в группу израильских военнослужащих. Двое военных погибли на месте атаки, еще двое получили травмы.