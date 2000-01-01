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Жизнь бойца, раненого в теракте в Самарии, под угрозой | Фото:17.03 17:13   MIGnews.com

Жизнь бойца, раненого в теракте в Самарии, под угрозой

Врачи больницы "Бейлинсон" в Петах-Тикве борются за жизнь военнослужащего ЦАХАЛа, который был ранен в автомобильном теракте возле поселения Мево-Дотан в Самарии в пятницу, 16 марта.

Об этом в субботу, 17 марта сообщает Ynet.

Отметим, что солдат получил многочисленные серьезные повреждения и поступил в медицинский центр в критическом состоянии.

Минувшей ночью ему сделали несколько операций, после чего он был помещен в отделение интенсивной терапии и подключен к аппаратам жизнеобеспечения.

По словам медиков, жизнь военнослужащего все еще в опасности, состояние очень тяжелое.

Издание отмечает, что состояние второго травмированного бойца стабильно и оценивается медиками, как среднее по степени тяжести. Ночью он также был прооперирован.

Напомним, в пятницу, 16 марта, в Самарии на шоссе № 585 между поселениями Мево-Дотан и Хермеш джип, за рулем которого сидел 26-летний палестинский террорист Ала Кабахи, въехал в группу израильских военнослужащих. Двое военных погибли на месте атаки, еще двое получили травмы.
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