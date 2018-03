17.03 16:49 MIGnews.com

Facebook заблокировал фирму, работавшую на Трампа

Компания Facebook в пятницу заявила, что она приостанавливает деятельность компании политической аналитики Cambridge Analytica, которая работала во время президентских выборов 2016 года, приведших к победе Дональда Трампа.Об этом в субботу, 17 марта сообщает "Би-би-си" Также социальная сеть останавливает деятельность ее родительской компании Strategic Communication Laboratories из Британии, которая занимается поведенческими исследованиями и социальной аналитикой, уточняет издание.По данным агентства, причиной приостановления является подозрение в нарушении политики конфиденциальности даннях. Так, известно, что компания не удалила информацию о пользователях Facebook, которую противоправно распространяли в сети.Отметим, что в центре скандала оказался профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган, который разработал мобильное приложение This is your digital life ("Твоя цифровая жизнь").Сам Facebook в своем заявлении не упоминал Трампа и его предвыборную кампанию."В случае необходимости, мы примем законные меры, чтобы привлечь их к ответственности за любое незаконное поведение", - говорится в заявлении компании.