Facebook заблокировал фирму, работавшую на Трампа

Компания Facebook в пятницу заявила, что она приостанавливает деятельность компании политической аналитики Cambridge Analytica, которая работала во время президентских выборов 2016 года, приведших к победе Дональда Трампа.
Также социальная сеть останавливает деятельность ее родительской компании Strategic Communication Laboratories из Британии, которая занимается поведенческими исследованиями и социальной аналитикой, уточняет издание.
По данным агентства, причиной приостановления является подозрение в нарушении политики конфиденциальности даннях. Так, известно, что компания не удалила информацию о пользователях Facebook, которую противоправно распространяли в сети.
Отметим, что в центре скандала оказался профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган, который разработал мобильное приложение This is your digital life ("Твоя цифровая жизнь").
Сам Facebook в своем заявлении не упоминал Трампа и его предвыборную кампанию.
"В случае необходимости, мы примем законные меры, чтобы привлечь их к ответственности за любое незаконное поведение", - говорится в заявлении компании.