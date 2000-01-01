Умер раввин Мордехай Хагер

Хагер был духовным лидером вижницких хасидов, его уважали за мудрость и эрудицию. Над изучением Талмуда рав ежедневно трудился по 18 часов.
Отметим, что он очень редко появлялся в общественных местах и почти никогда не фотографировался.
Хагер был настолько почитаемым, что о нем еще при жизни начали ходить легенды. Так, одна из легенд гласит, что рав выходил из дома без очков, потому что не хотел подвергать себя всевозможным соблазнам и искушениям, у него было плохое зрение.
Мордехай Хагер родился 20 июля 1922 года в Румынии. В 26 лет он переехал в США, где вскоре стал главой вижницкой общины нью-йоркского района Вильямсбург.
У рава осталось семеро сыновей. Все они являются главами вижницких синагог в США, Канаде, Великобритании и Израиле.
Похороны раввина собрали сотни тысяч его последователей. Были перекрыты несколько улиц, ведущих к вижницкому кладбищу. Порядок обеспечивала конная полиция Нью-Йорка.