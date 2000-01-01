17.03 12:57 MIGnews.com

У берегов Греции нашли тела 14 мигрантов

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У берегов Греции затонула деревянная лодка, в которой находились мигранты. Об этом сообщают местные СМИ в субботу, 17 марта.Береговая охрана обнаружила тела 14 беженцев возле греческого острова Агатониси в Эгейском море.Среди погибших четыре ребенка. Всего в лодке находились 21 человек. На берег удалось выбраться троим мигрантам: двум женщинам и мужчине.На данный момент на месте происшествия проходит поисково-спасательная операция.