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Террорист из Самарии имеет криминальное прошлое 17.03 10:55   MIGnews.com

Террорист из Самарии имеет криминальное прошлое

Террорист из деревни Бартаа, который совершил умышленный наезд на группу солдат ЦАХАЛа, ранее отбывал тюремное заключение. Ала Кабаха освободился из израильской тюрьмы в апреле прошлого года.

26-летний араб отбывал наказание за преступление против безопасности, сообщают израильские СМИ.

По словам родственников, со времен своего освобождения Кабах работал маляром. Джип, на котором он совершил наезд, террорист приобрел недавно.

Отмечается, что у подозреваемого нет жены и детей.

В результате вчерашнего теракта погибли два солдата ЦАХАЛа и еще два получили ранения.
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