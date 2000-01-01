17.03 10:31 MIGnews.com
В Кабуле прогремел взрыв
Три человека погибли и еще 2 получили ранения в результате взрыва в афганской столице Кабуле. Инцидент произошел в субботу утром, 17 марта.
Об этом сообщил представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Данеш.
Взрыв прогремел в столичном районе Диспичари.
Отмечается, что целью смертника был автомобиль частной охранной компании.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Талибан".
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