17.03 10:31 MIGnews.com

В Кабуле прогремел взрыв

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Три человека погибли и еще 2 получили ранения в результате взрыва в афганской столице Кабуле. Инцидент произошел в субботу утром, 17 марта.Об этом сообщил представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Данеш.Взрыв прогремел в столичном районе Диспичари.Отмечается, что целью смертника был автомобиль частной охранной компании.Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Талибан".