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YouTube17.03 09:56   MIGnews.com

В аэропорту застрелили пса, мешавшего взлету самолетов

В Новой Зеландии полиция застрелила служебную собаку, сорвавшуюся с поводка. 10-месячный Гризз в течение трех часов мешал взлету самолетов в аэропорту Окленда. В результате инцидента 16 рейсов были задержаны, так как самолеты не могли вовремя вылететь.

Пес должен был стать собакой-ищейкой в правительственной службе авиационной безопасности. Гризз, так назвали собаку, проходила соответствующее обучение.

Когда его заводили в вагон после тренировки, собака сорвалась с поводка и убежала.

По словам администрации аэропорта, решение застрелить пса было вынужденным. Решение было принято после того, когда полицейские не смогли поймать собаку.
Вопиющий инцидент вызвал волну возмущений в социальных сетях. Пользователи в недоумении, почему нельзя было просто успокоить собаку.

После того как пес сбежал, его не могли найти в течение 2 часов. Позже Гризза обнаружили на взлетно-посадочной полосе. Уточняется, что собака забежала в "стерильную зону" аэропорта через ворота, которые открыли для проезда грузовика.

Как рассказали в службе авиационной безопасности, пес не подпускал к себе никого и не прекращал бегать по взлетно-посадочной полосе. После того, как сотрудники испробовали все методы: корм, игрушки, других собак, но это не дало никаких результатов, тогда и было принято решение застрелить животное, передает Би Би Си.
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