17.03 09:28 MIGnews.com

Реховот: побоище на свадьбе, тяжело ранен отец жениха

קטטה במהלך חתונה שהתקיימה בצומת בילו

מדא פינו 2 קשה ו 2 בינוני לקפלן pic.twitter.com/ueNWIP4U9p — branu tegene (@BranuBranut) March 16, 2017

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В банкетном зале Регаим близ Реховота минувшей ночью во время свадьбы вспыхнула групповая драка.Ранены четыре человека, в том числе, отец жениха и два его брата. Отец находится в тяжелом состоянии.Драка началась в час ночи, в ход пошли ножи. Полиция предполагает, что участники были пьяны. Также проверяется предположение о том, что речь идет о всплеске давней вражды между различными семьями.