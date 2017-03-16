17.03 09:28 MIGnews.com
Реховот: побоище на свадьбе, тяжело ранен отец жениха
В банкетном зале Регаим близ Реховота минувшей ночью во время свадьбы вспыхнула групповая драка.
Ранены четыре человека, в том числе, отец жениха и два его брата. Отец находится в тяжелом состоянии.
Драка началась в час ночи, в ход пошли ножи. Полиция предполагает, что участники были пьяны. Также проверяется предположение о том, что речь идет о всплеске давней вражды между различными семьями.
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