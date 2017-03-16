Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Реховот: побоище на свадьбе, тяжело ранен отец жениха 17.03 09:28   MIGnews.com

Реховот: побоище на свадьбе, тяжело ранен отец жениха

В банкетном зале Регаим близ Реховота минувшей ночью во время свадьбы вспыхнула групповая драка.




Ранены четыре человека, в том числе, отец жениха и два его брата. Отец находится в тяжелом состоянии.

Драка началась в час ночи, в ход пошли ножи. Полиция предполагает, что участники были пьяны. Также проверяется предположение о том, что речь идет о всплеске давней вражды между различными семьями.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:38
Бай, бай Европа
09:26
Калифорнийский суд против арестов мигрантов в здании суда
09:13
Названа вероятная кандидатура постпреда РФ при ООН
08:50
Сенат одобрил главу Национальной разведки США
08:29
В Турции задержали планировавших теракт в Стамбуле
08:05
ЦАХАЛ впервые применил систему ПРО Arrow
08:04
Бомбардировка мечети в Алеппо. Десятки погибших
07:38
Сбитая ЦАХАЛем ракета упала на иорданский город
07:33
"Лондонский мост рухнул" - сценарий смерти Елизаветы II
07:14
Никки Хейли: ООН слишком дорого обходится США
06:34
Госдеп: США не отменят санкции в отношении РФ из-за Крыма
05:33
"Как курица лапой": Путин пошутил про свой почерк
04:22
Филипп Киркоров заказал "ABBA" на свой юбилей
02:34
Кристина Орбакайте сменила имидж
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus