Из-за наводнения в Перу погибли более 60 человек

Более 60 человек погибли в результате мощного наводнения в Перу, которое затронуло 20 из 25 регионов страны. Как сообщают местные СМИ, также 70 человек получили травмы и 11 числится пропавшими без вести.
Проливные дожди спровоцировали сход оползней. Заблокированы дороги, а некоторые поселения вообще скрылись под водой.
Почти 60 тысяч перуанцев лишились домов.
По данным СМИ, в результате влажной погоды медики зафиксировали в регионе Пьюра вспышку лихорадки Денге. По последним данным, зарегистрировано более 1,2 тысячи случаев.
Синоптики отмечают, что причиной наводнения стал климатический феномен Эль-Ниньо в Тихом океане. Он возникает раз в несколько лет и часто вызывает погодные аномалии и стихийные бедствия.