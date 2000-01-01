Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












скриншот с видео 17.03 10:06   MIGnews.com

Из-за наводнения в Перу погибли более 60 человек

Более 60 человек погибли в результате мощного наводнения в Перу, которое затронуло 20 из 25 регионов страны. Как сообщают местные СМИ, также 70 человек получили травмы и 11 числится пропавшими без вести.

Проливные дожди спровоцировали сход оползней. Заблокированы дороги, а некоторые поселения вообще скрылись под водой.

Почти 60 тысяч перуанцев лишились домов.

По данным СМИ, в результате влажной погоды медики зафиксировали в регионе Пьюра вспышку лихорадки Денге. По последним данным, зарегистрировано более 1,2 тысячи случаев.

Синоптики отмечают, что причиной наводнения стал климатический феномен Эль-Ниньо в Тихом океане. Он возникает раз в несколько лет и часто вызывает погодные аномалии и стихийные бедствия.






Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:52
Прокуратура заинтересовалась дорогими костюмами Фийона
10:26
Афганистан: у военной базы взорвался автомобиль. Есть жертвы
09:56
В аэропорту застрелили пса, мешавшего взлету самолетов
09:38
Бай, бай Европа
09:28
Реховот: побоище на свадьбе, тяжело ранен отец жениха  
09:26
Калифорнийский суд против арестов мигрантов в здании суда
09:13
Названа вероятная кандидатура постпреда РФ при ООН
08:50
Сенат одобрил главу Национальной разведки США
08:29
В Турции задержали планировавших теракт в Стамбуле
08:05
ЦАХАЛ впервые применил систему ПРО Arrow
08:04
Бомбардировка мечети в Алеппо. Десятки погибших
07:38
Сбитая ЦАХАЛем ракета упала на иорданский город
07:33
"Лондонский мост рухнул" - сценарий смерти Елизаветы II
07:14
Никки Хейли: ООН слишком дорого обходится США
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus