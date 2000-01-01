17.03 10:06 MIGnews.com

Из-за наводнения в Перу погибли более 60 человек

Military rescue operations underway as heavy rains and floods hit Peru #PrayForPeru (Video: alex aka femina) pic.twitter.com/NhgiBfr5JC — Global Times (@globaltimesnews) 16 марта 2017 г.

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Более 60 человек погибли в результате мощного наводнения в Перу, которое затронуло 20 из 25 регионов страны. Как сообщают местные СМИ, также 70 человек получили травмы и 11 числится пропавшими без вести.Проливные дожди спровоцировали сход оползней. Заблокированы дороги, а некоторые поселения вообще скрылись под водой.Почти 60 тысяч перуанцев лишились домов.По данным СМИ, в результате влажной погоды медики зафиксировали в регионе Пьюра вспышку лихорадки Денге. По последним данным, зарегистрировано более 1,2 тысячи случаев.Синоптики отмечают, что причиной наводнения стал климатический феномен Эль-Ниньо в Тихом океане. Он возникает раз в несколько лет и часто вызывает погодные аномалии и стихийные бедствия.