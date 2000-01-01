17.03 08:29 MIGnews.com

В Турции задержали планировавших теракт в Стамбуле

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В Турции полиция задержала двух сторонников джихадистской организации "Исламское Государство", известной как ISIS. Уточняется, что задержанные планировали теракт в Стамбуле, согласно данным газеты Hurriet.Правоохранительные органы утверждают, что задержанные принадлежат к той же террористической ячейки ISIS, что и Абдулкадир Машарипов. Выходец из Узбекистана совершил теракт в стамбульском клубе Reina в ночь на 1 января 2017 года.Тогда в результате стрельбы погибли 35 человек.Как отмечает издание, при обыске у подозреваемых были обнаружены 2 автомата Калашникова и около 500 патронов к ним.