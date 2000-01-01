17.03 08:04 MIGnews.com

Бомбардировка мечети в Алеппо. Десятки погибших

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Более 40 человек погибли в результате авиаудара по мечети в деревне Аль-Джина в сирийской провинции Алеппо. Около 100 человек также получили ранения.Соединенные Штаты отрицают сообщения о том, что авианалет по мечети был нанесен американской армией.Штаты заявили, что проверяют информацию о гибели мирных жителей.Глава базирующегося в Лондоне мониторингового центра Рами Абдель Рахман также отметил, что возможно часть выживших находится под завалами.