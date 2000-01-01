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Бомбардировка мечети в Алеппо. Десятки погибших | Фото: Thinkstock17.03 08:04   MIGnews.com

Бомбардировка мечети в Алеппо. Десятки погибших

Более 40 человек погибли в результате авиаудара по мечети в деревне Аль-Джина в сирийской провинции Алеппо. Около 100 человек также получили ранения.

Соединенные Штаты отрицают сообщения о том, что авианалет по мечети был нанесен американской армией.

Штаты заявили, что проверяют информацию о гибели мирных жителей.

Глава базирующегося в Лондоне мониторингового центра Рами Абдель Рахман также отметил, что возможно часть выживших находится под завалами.
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