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ВВС ЦАХАЛа атаковали в Сирии и попали под обстрел 17.03 07:11   MIGnews.com

ВВС ЦАХАЛа атаковали в Сирии и попали под обстрел

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что минувшей ночью ВВС атаковали в Сирии.

По израильским самолетам были выпущены зенитные ракеты, в результате чего на территории Израиля сработали сирены ракетной тревоги.

С израильской стороны потерь нет. Пресс-служба заявила, что “ни на каком этапе не было опасности для израильских самолетов”.

Жители Иорданской долины и Иерусалима минувшей ночью слышали серию громких взрывов в результате взрывов ракет-перехватчиков, выпущенных ВВС Израиля. Взрыв был слышен также в Бейт Шемеш, Мевасерет Цион и Модиине.

По данным второго канала израильского ТВ, удар был нанесен по колонне с оружием. Ракеты были выпущены по израильским самолетам после того, как они завершили свою миссию.

Сирийские ракеты были сбиты перехватчиками типа Arrow, сообщает второй канал. Сбитые ракеты упали в Иорданской долине, из-за чего сработали сирены ракетной тревоги.
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