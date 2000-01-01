17.03 20:28 MIGnews.com

Солдат "Нахаль" расследуют за избиение араба в Хевроне

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Военная полиция решила инициировать уголовное расследование в отношении четырех солдат бригады "Нахаль", которых прошлом году сняли на фото в момент, когда они избивали закованного в наручники палестинца Хайсама Сиаджа. В октябре араба задержали в Хевроне по подозрению в планировании теракта.Решение военной полиции основано на ряде сообщений в СМИ о произошедшем и широкого распространения видеозаписи произошедшего в соцсетях. Военный судья майор Меир Вигизер запретил разглашать подробности о расследовании и арестованных солдатах. О них известно лишь то, что они служат в 50-м батальоне.На опубликованных фотографиях палестинцу сжимают горло, а также прижимают голову ногой к мостовой.Солдаты утверждают, что во время задержания Сиаджа пытался сбежать, после чего военнослужащие были вынуждены применить силу. Помимо этого, араб проявил сопротивление, ударив одного из солдат под глаз. Стоит отметить, что на опубликованных снимках у самого задержанного следов побоев действительно не видно.В ЦАХАЛе утверждают, что снимки, попавшие в прессу были отредактированы в фоторедакторе, а до того, как передать Хайсама Сиаджа ШАБАКу для дальнейшего расследования, его оказали медицинскую помощь.