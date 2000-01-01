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Американец требует поменяет его имя на Гитлера | Фото: www.pvz.lt/Flickr17.03 19:33   MIGnews.com

Американец требует поменяет его имя на Гитлер

Американец из Нью-Джерси, сначала дав своим четверым детям нацистские имена, сейчас подал заявление на смену собственного имени на Гитлер. Как пишет Courier News, с соответствующим ходатайством Исидор Хит Кэмпбелл обратился в суд округа Хантердон.

При этом издание отмечает, что прошение небезызвестного в СМИ мужчины вряд ли исполнят.

Стоит отметить, что впервые на газетные полосы он попал в 2013 году. На судебный процесс где пытался вернуть себе право опеки над изъятым у него штатом 2-летним сыном Генрихом Хонсом, Кэмпбелл явился в полном нацистском обмундировании и гитлеровскими усами.

Остальные дети Кэмпбелла штат отобрал у него еще в 2008 году, когда руководство местного супермаркета отказалось напечатать полное имя его старшего сына – Адольфа Гитлера Кэмпбелла – на торте к его третьему дню рождения.

Остальных своих детей Исидор и его супруга Дебора нарекли Джойслин Эрьен Нейшн (в переводе на русский - "Арийская Нация") Кэмпбелл и Хонцлин Джинни. При этом мужчина не скрывает, да это было бы и глупо, что он является сторонником нацистской идеологии.
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