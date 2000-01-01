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Крупнейший в Америке производитель цемента отказал Трампу | Фото: Dan Davison/Flickr17.03 16:59   MIGnews.com

Крупнейший в Америке производитель цемента отказал Трампу

Несмотря на уникальность возможности, компания Cemex, крупнейший в Северной Америке производитель цемента не станет участвовать в строительстве так называемой "стены Трампа" – разграничительной стены между США и Мексикой. Об этом сообщило издание The Los Angeles Times со ссылкой на заявление представителя компании.

"Мы не будем принимать участие", — лаконично заявил он.

По подсчетам экспертов, на строительство такой пограничной стены может понадобиться бетона и цемента на 1 млрд. долларов, поэтому в Cemex отметили, что это могло бы благотворно повлиять на их бизнес, даже несмотря на то, что последние месяцы акции компании достигли восьмилетних максимумов.

Очевидно, дело в том, что мексиканские парламентарии начали кампанию по сопротивлению строительству стены. В частности, в одном из разработанных законопроектов правительству предлагается запретить сотрудничество с любыми организациями, которые работали в строительстве стены.

"Со стороны мексиканского бизнеса было бы бесчестно участвовать [в строительстве стены]. Они ставят деньги превыше интересов государства. Строительство стены является преступлением против Мексики ", — заявил глава Рабочей партии Мексики сенатор Мануэль Бартлетт в январе.

Стоит отметить, что главный офис Cemex находится в Монтеррее, около Мехико. Однако компания активно работает и в США, где ее местная штаб-квартира в Хьюстоне находится всего в 2-3 часах езды на автомобиле от границы.
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