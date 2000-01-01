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Австрия. Молельная комната мусульман - пункт вербовки ISIS 17.03 15:57   MIGnews.com

Австрия. Молельная комната мусульман - пункт вербовки ISIS

Австрийская полиция задержала пятерых мусульман по подозрению в терроризме – в молельной комнате университетской клиники города Санкт-Пельтен они пропагандировали идеи террористической группировки ISIS.

Как пишет местная пресса, трижды в неделю они собирались в молельной комнаты и агитировали прихожан присоединиться к "Исламскому государству" и отправиться в Сирию воевать за самопровозглашенный халифат.

Со ссылкой на источники в земельном ведомстве по защите конституции и борьбе с терроризмом газета Kurier пишет, что вербовщики исламистов также вынашивали планы совершить нападение на оружейный магазин 6-7 марта, чтобы раздобыть оружие .

Все задержанные занимались так называемой миссионерской деятельностью на городских улицах, а также создали группу в мессенджере WhatsApp, где делились фотографиями о преступлениях ИГ, обсуждали убийства женщин. Один из них намеревался даже убить своих "неверных" родителей.
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