17.03 14:51 MIGnews.com

ООН: при авиаударе в Йемене погибли 30 мигрантов

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По меньшей мере, 31 беженцев стали жертвами авиаудара в Йемене. Данную информацию подтвердили в Организации Объединенных Наций.Находившиеся на судне беженцы из Сомали погибли в результате авианалета у берегов Йемена в Красном море.Представитель Международной организации по вопросам миграции (МОМ) Джоэль Мильман сообщил, что около 80 человек выжили. Пострадавшие были доставлены в госпиталь.Инцидент произошел в первой половине дня в пятницу, 17 марта, неподалеку от Баб-эль-Мандебского пролива.