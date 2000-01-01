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YouTube 17.03 14:51   MIGnews.com

ООН: при авиаударе в Йемене погибли 30 мигрантов

По меньшей мере, 31 беженцев стали жертвами авиаудара в Йемене. Данную информацию подтвердили в Организации Объединенных Наций.

Находившиеся на судне беженцы из Сомали погибли в результате авианалета у берегов Йемена в Красном море.

Представитель Международной организации по вопросам миграции (МОМ) Джоэль Мильман сообщил, что около 80 человек выжили. Пострадавшие были доставлены в госпиталь.

Инцидент произошел в первой половине дня в пятницу, 17 марта, неподалеку от Баб-эль-Мандебского пролива.
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