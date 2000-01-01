17.03 14:11 MIGnews.com

Япония готовится к ядерной атаке КНДР

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Первые в Японии учения по эвакуации населения на случай ракетного удара со стороны КНДР были проведены в пятницу в японской префектуре Акита.По сценарию учений Северная Корея начала обстрел, жителям была дана команда срочно покинуть свои дома и направляться в здание местной школы, как пишет Japan Today. За учением наблюдали сотрудники префектуры и мэрии города.Отмечается, что в мероприятиях непосредственно были задействованы 110 гражданских лиц.Согласно плану учений центральные власти довели информацию о тревоге через систему оповещения J-Alert, которая используется и в случае стихийных действий.После получения сигнала местные власти через систему громкоговорителей и СМС-оповещение известили жителей города о тревоге.