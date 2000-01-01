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Израильский удар был нанесен по грузу ракет SCAD-D 17.03 11:35   MIGnews.com

Израильский удар был нанесен по грузу ракет SCAD-D

Военный аналитик израильского портала ynet Рон Бен-Ишай заявил, что атака ВВС Израиля была совершена, предположительно, против груза ракет или компонентов ракет SCAD-D.

Ракета такого типа имеет дальность действия 700 км, весит 6,5 тонн и оснащена системой наведения на цель. Допустимое отклонение от цели ракеты - 50 метров.

Ракеты SCAD-D производились сирийцами на фабрике в ас-Сафира, южная часть провинции Алеппо. Ас-Сафира была некоторое время занята Исламским Государством, но затем отбита у него сирийской армией. SCAD-D неоднократно применялись хути против Саудовской Аравии, в одном случае ракета взорвалась в 65 км от Мекки.
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