17.03 11:00 MIGnews.com

Сирия заявила, что сбила самолет ВВС Израиля

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Командование сирийской армии объявило, что в ходе ночного рейда ВВС ЦАХАЛа над сирийской территорией был сбит израильский самолет.В рейде принимали участие четыре самолета.В заявлении говорится: “В 02:40 утра в пятницу 17 марта израильский враг вторгся в воздушное пространство Сирии из Ливана в районе аль-Бурейдж и в направлении Пальмиры и восточного Хомса. Против него были применены различные системы противовоздушной обороны. Один самолет был сбит, второй поврежден, остальные были вынуждены бежать”.В заявлении также говорится, что “грубейшее нарушение суверенитета Сирии было предпринято в отчаянной попытке поддержать террористические банды ISIS и сорвать победу сирийской армии над террористами”.Заявление завершается следующим пассажем: “Генеральное командование сирийской арабской армии подтверждает свою готовность ответить на сионистскую агрессию любыми необходимыми средствами”.Израиль опроверг данную информацию.