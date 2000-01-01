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Афганистан: у военной базы взорвался автомобиль. Есть жертвы | Фото: Thinkstock17.03 10:26   MIGnews.com

Афганистан: у военной базы взорвался автомобиль. Есть жертвы

Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался у военной базы в восточной провинции Хост, Афганистан. Инцидент произошел в пятницу, 17 марта.

В результате взрыва погиб один солдат и семеро получили ранения.

Как сообщает Reuters, 4 боевика на машине пытались проехать на территорию военной базы. Однако им помешали солдаты, открывшие огонь по транспортному средству. По-видимому взрывное устройство сработало раньше времени.

Взрыв был слышен в нескольких километрах от базы. В результате были повреждены несколько магазинов, домов и школа.
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