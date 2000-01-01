17.02 21:36 MIGnews.com

Израиль закрыл въезд туристам из ряда стран Азии

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Министр внутренних дел Арье Дери объявил о дальнейших мерах против ряда восточноазиатских стран из-за коронавирус. На этот раз министерство опубликовало запрет на въезд в Израиль всем лицам, не являющимся израильтянами, которые были в Таиланде, Сингапуре, Гонконге или Макао в течение последних 14 дней.До сих пор люди из этих стран должны были помещать себя в карантин на 14 дней.Новые меры одобрены Министерством здравоохранения.Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific собирается объявить, что она приостанавливает все свои полеты в Израиль, говорится в многочисленных сообщениях со ссылкой на официальных лиц компании.