Коронавирус в Израиле: за отказ от карантина - в тюрьму
Израильтян, которые откажутся от карантина после возвращения из Таиланда, ждет тюремное заключение, заявили в Министерстве здравоохранения.
Об этом сообщает JP.
Ранее сообщалось, что зарубежная страховая компания PassportCard арендовала частный самолет на 14 мест, совместно финансируемых страховыми компаниями Harel, Clal и Migdal, которые вернут израильтян с "лайнера коронавируса" у берегов Японии.
Ожидается, что самолет, в настоящее время находящийся в Бангкоке, вылетит с иностранной авиационной командой в среду из Таиланда в Японию, полет составит 3-4 часа. Он прибудет в Токио уже поздно вечером.