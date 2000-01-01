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Израильтянам в Таиланде грозит тюрьма из-за коронавируса | Фото:17.02 21:19   MIGnews.com

Коронавирус в Израиле: за отказ от карантина - в тюрьму

Израильтян, которые откажутся от карантина после возвращения из Таиланда, ждет тюремное заключение, заявили в Министерстве здравоохранения.

Об этом сообщает JP.

Ранее сообщалось, что зарубежная страховая компания PassportCard арендовала частный самолет на 14 мест, совместно финансируемых страховыми компаниями Harel, Clal и Migdal, которые вернут израильтян с "лайнера коронавируса" у берегов Японии.

Ожидается, что самолет, в настоящее время находящийся в Бангкоке, вылетит с иностранной авиационной командой в среду из Таиланда в Японию, полет составит 3-4 часа. Он прибудет в Токио уже поздно вечером.


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