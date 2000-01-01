17.02 20:13 MIGnews.com

El Al: близятся трудные дни и болезненные решения

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Генеральный директор авиакомпании El Al предвидит "трудные дни впереди, и вполне возможно, что от нас потребуется предпринять кардинальные шаги и болезненные решения".В недавнем электронном письме, направленном сотрудникам, а затем распространенном в средствах массовой информации, Гонен Усишкин сказал, что текущий период является "тестом для стран по всему миру, включая Израиль, авиационный сектор и El Al".Письмо было отправлено вскоре после того, как El Al уведомила Тель-Авивскую фондовую биржу о том, что компания оказалась в финансовом кризисе.Компания отменила рейсы в Пекин и Гонконг, а также скоратила полеты в Бангкок на 50% в последние недели из-за вспышки коронавируса. Кроме того, растущее число путешественников отменяет свои планы - не только в Восточной Азии, но и по всему миру - из-за боязни заразиться потенциально смертельным вирусом.На сегодняшний день, по данным Всемирной организации здравоохранения, подтверждено 70 548 случаев, в том числе 1770 случаев смерти."Мы находимся в гуще глобального события, и еще слишком рано прогнозировать его воздействие", - сказал Усишкин в электронном письме, добавив, что авиакомпания обеспечит, чтобы "безопасность всегда была нашим главным приоритетом".По его словам, в Таиланде находится еще более 5000 израильтян, которые планируют вернуться в Израиль с помощью El Al. Компания полна решимости вывезти их домой, "не подвергая опасности летные экипажи и следуя инструкциям Министерства здравоохранения", добавил он.Члены экипажа, которые едут в Таиланд, проведут одну ночь в гостиничном номере рядом с аэропортом, будут избегать контактов с местными жителями и придерживаются строгих требований личной гигиены. По возвращении их не нужно будет помещать в карантин."Уверяю вас, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы успешно пройти через эти дни, и мы сделаем это ответственно, прозрачно и без спешки", - сказал Усишкин.