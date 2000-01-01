Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











El Al: близятся трудные дни и болезненные решения | Фото:17.02 20:13   MIGnews.com

El Al: близятся трудные дни и болезненные решения

Генеральный директор авиакомпании El Al предвидит "трудные дни впереди, и вполне возможно, что от нас потребуется предпринять кардинальные шаги и болезненные решения".
 
В недавнем электронном письме, направленном сотрудникам, а затем распространенном в средствах массовой информации, Гонен Усишкин сказал, что текущий период является "тестом для стран по всему миру, включая Израиль, авиационный сектор и El Al".
 
Письмо было отправлено вскоре после того, как El Al уведомила Тель-Авивскую фондовую биржу о том, что компания оказалась в финансовом кризисе.
 
Компания отменила рейсы в Пекин и Гонконг, а также скоратила полеты в Бангкок на 50% в последние недели из-за вспышки коронавируса. Кроме того, растущее число путешественников отменяет свои планы - не только в Восточной Азии, но и по всему миру - из-за боязни заразиться потенциально смертельным вирусом.
 
На сегодняшний день, по данным Всемирной организации здравоохранения, подтверждено 70 548 случаев, в том числе 1770 случаев смерти.

 "Мы находимся в гуще глобального события, и еще слишком рано прогнозировать его воздействие", - сказал Усишкин в электронном письме, добавив, что авиакомпания обеспечит, чтобы "безопасность всегда была нашим главным приоритетом".
 
По его словам, в Таиланде находится еще более 5000 израильтян, которые планируют вернуться в Израиль с помощью El Al. Компания полна решимости вывезти их домой, "не подвергая опасности летные экипажи и следуя инструкциям Министерства здравоохранения", добавил он.
 
Члены экипажа, которые едут в Таиланд, проведут одну ночь в гостиничном номере рядом с аэропортом, будут избегать контактов с местными жителями и придерживаются строгих требований личной гигиены. По возвращении их не нужно будет помещать в карантин.
 
"Уверяю вас, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы успешно пройти через эти дни, и мы сделаем это ответственно, прозрачно и без спешки", - сказал Усишкин.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:36
ВОЗ про коронавирус: любой сценарий все еще возможен
19:12
Линию Иерусалим-Тель-Авив продлят до Стены Плача
18:23
Израильтяне на карантине все равно смогут проголосовать
18:12
ЦАХАЛ не станет призывать в Пурим
17:52
Певец Шнуров жестко ответил протоиерею за жен-проституток
17:33
Теракт в Пакистане: есть жертвы
17:23
Дизайнер создала особые медицинские маски
17:10
"Нафтогаз" уточнил сумму убытков от потери Крыма
17:08
Офицера ЦАХАЛа-бедуина пытались похитить
16:49
Коронавирус: в Китае жгут зараженные деньги
16:39
Bezeq и Cellcom борются за Golan Telecom
16:21
В Антарктиде установили новый температурный рекорд
16:19
ПРО "Железный купол" успешно прошел серию испытаний
16:07
Жители Латвии просят Путина о помощи
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus