18.02 06:43 MIGnews.com

Испания: сотни мертвых птиц усеяли шоссе

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Сотни птиц замертво рухнули на шоссе между каталонскими городами Таррагона и Салоу в Испании, пишет The Local в понедельник, 17 февраля.Все погибшие птицы - скворцы. Нескольких из них забрали в лабораторию для дальнейшего анализа.Организация по защите экологии GEPEC назвала причину гибель птицы. И это утечка химических веществ в ​​атмосферу или массовое отравление. Экологи также сообщили, что местные жители пожаловались на "сильный химический запах в воздухе".Однако многие СМИ пишут о другой причине, так как инцидент напоминает случае в Уэльсе перед Рождеством. Там птицы разбились о дорогу, пытаясь спастись от хищников. Скворцы могут формироваться в многотысячные стаи и когда их преследуют хищники, они могут потерять ориентацию в пространстве.