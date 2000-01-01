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Испания: сотни мертвых птиц усеяли шоссе | Фото:18.02 06:43   MIGnews.com

Испания: сотни мертвых птиц усеяли шоссе

Сотни птиц замертво рухнули на шоссе между каталонскими городами Таррагона и Салоу в Испании, пишет The Local в понедельник, 17 февраля.

Все погибшие птицы - скворцы. Нескольких из них забрали в лабораторию для дальнейшего анализа.

Организация по защите экологии GEPEC назвала причину гибель птицы. И это утечка химических веществ в ​​атмосферу или массовое отравление. Экологи также сообщили, что местные жители пожаловались на "сильный химический запах в воздухе".

Однако многие СМИ пишут о другой причине, так как инцидент напоминает случае в Уэльсе перед Рождеством. Там птицы разбились о дорогу, пытаясь спастись от хищников. Скворцы могут формироваться в многотысячные стаи и когда их преследуют хищники, они могут потерять ориентацию в пространстве.




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