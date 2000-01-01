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ВОЗ про коронавирус: любой сценарий все еще возможен | Фото:17.02 19:36   MIGnews.com

ВОЗ про коронавирус: любой сценарий все еще возможен

Всемирная организация здравоохранения заявила в понедельник, 17 февраля, что несмотря на снижение темпов распространение коронавируса, "любой сценарий все еще на столе" с точки зрения развития эпидемии.

Тедрос Адханом Гебреесус, генеральный директор ВОЗ, заявил на пресс-конференции в Женеве, что подробная документация Китая по более чем 44 000 подтвержденных случаев дает представление о возрастном диапазоне инфекций, тяжести заболеваний и смертности.

Доктор Майк Райан, глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, на вопрос: является ли вспышка пандемией, ответил: "Реальная проблема заключается в том, наблюдаем ли мы эффективную передачу вируса сообществом за пределами Китая, и в настоящее время этого нет."


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