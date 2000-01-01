17.02 17:33 MIGnews.com

Теракт в Пакистане: есть жертвы

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В Пакистане произошел теракт, в результате которого погибли восемь человек и еще 16 получили ранения. Об этом сообщает JP. Террорист-смертник провел атаку в беспокойной провинции Белуджистане, где проходил исламистский митинг.Полиция сообщает, что взрыв произошел на улице, где собрались десятки суннитских сторонников. Среди убитых также есть и полициейские.Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв. Белуджские сепаратистские группировки, а также конкурирующие шиитские и суннитские боевики действуют в провинции и уже проводили подобные атаки.Начальник городской полиции Абур Разза Чима заявил, что десятки последователей радикальной партии "Ахле Суннат Валь Джаммат" собрались, чтобы отдать дань уважения первому халифу Ислама. В результате взрыва были уничтожены несколько близлежащих магазинов и автомобилей.